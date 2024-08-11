Москва, 11 августа, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Количество желающих заключить контракт с Министерством обороны увеличилось после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом 11 августа сообщил телеведущий ВГТРК Владимир Соловьёв.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Телеведущий посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве.

«Для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине», — заявил он журналистам.

Соловьёв отметил, что после событий в Курской области выросло число добровольцев до 30 лет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские военные попытались захватить участок территории Суджанского района в Курской области. Бойцы ВС России продолжили пресекать попытки ВСУ прорваться вглубь российской территории. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.

В Минобороны сообщили 11 августа, что суточные потери ВСУ в Курской области составили до 230 военных и 38 единиц бронетехники, включая семь танков. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих и 29 танков.