Париж, 11 августа, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Женская сборная Италии по волейболу, в составе которой выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова, завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Париже.

Kenjiro Matsuo/Global Look Press Екатерина Антропова

В финале итальянки встречались со сборной США и одержали победу в трёх сетах со счётом 25:18, 25:20, 25:17. В составе победительниц самой результативной была Паола Эгону, набравшая 22 очка.

Антропова получила итальянское гражданство летом 2023 года. Родившаяся в Исландии спортсменка с 2021 года выступает за клуб «Савино Дель Бене». В 2017 году она входила в расширенный состав юношеской сборной России среди девушек до 16 лет.

Как передавало ИА Регнум, представитель Бахрейна Ахмед Тажудинов, ранее представлявший сборную России, назвал победу на Олимпийских играх главной целью при смене гражданства. Он завоевал золото на турнире по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

Россияне выступили в нейтральном статусе, завоевав на Играх лишь одну медаль. Серебром в парном разряде 4 августа наградили теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Участие в церемонии закрытия Олимпиады, которая пройдёт 11 августа, ни один из них не примет, так как все уже покинули Париж.