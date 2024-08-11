Вашингтон, 11 августа, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден решил отказаться от участия в предстоящих выборах главы государства из-за давления со стороны некоторых членов Демократической партии. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 11 августа на сайте телеканала CBS News.

Сергей Корсун ИА Регнум

Глава Белого дома подчеркнул, что опросы показывали почти одинаковую популярность среди избирателей у него и экс-президента страны, кандидата на должность главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Но случилось так, что ряд моих коллег-демократов в палате представителей и сенате решили, что я могу навредить им на их выборах. И я опасался, что, если я останусь в гонке, это станет темой для обсуждения», — рассказал американский лидер.

По словам Байдена, если бы он не отказался от участия в предвыборной кампании, это могло помешать Демпартии сосредоточиться на том, чтобы Трамп не вернулся в Белый дом. Действующий глава государства добавил, что именно ради этой цели участвовал в выборах четыре года назад и изначально планировал стать президентом переходного периода.

«Для меня критически важно сохранить демократию, и это не шутка. Я уверен, что это важно», — заявил Байден.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Инаугурация нового лидера страны должна состояться в январе 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 21 июля заявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Он объяснил своё решение тем, что так будет лучше для Демпарии и страны, а также заявил о своей поддержке в качестве кандидата на пост главы Белого дома вице-президента Камалы Харрис.

При этом Байден длительное время готовился участвовать в выборах. Разговоры о том, что демократы не хотят его выдвигать, начались после дебатов главы государства с Трампом. Американский лидер на них запинался и путался. Но после этого он сначала заявил, что продолжит бороться за сохранение за собой поста президента.