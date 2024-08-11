Кронштадт, Санкт-Петербург, 11 августа, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах, напомнив, что задача деятелей культуры в тяжёлые времена — утешать.

Petrov Sergey/Global Look Press Иван Охлобыстин

«Вот врач даёт клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты <…> в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать», — заявил он журналистам 11 августа, сопровождая группу детей из Донецка, приехавших в «Остров Фортов» в Кронштадте.

По его словам, это почти пастырская миссия. Актёры не имеют права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация, подчеркнул он.

Охлобыстин добавил, что российские артисты, уехавшие их страны в тяжелый час, поступили не очень прилично.

Как сообщало ИА Регнум, в марте актёр Сергей Селин отказался прочитать на камеру текст об «умирающей России». Он заявил, что профессия актёра не в том, чтобы врать людям, а напротив — говорить как можно больше правды.