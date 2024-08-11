Париж, 11 августа, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки заняли первое место в общем медальном зачёте Олимпийских игр в Париже. В копилке национальной сборной страны 126 наград, из которых 40 золотых, 44 серебряные и 43 бронзовые.

Michael Kappele/Global Look Press

Второе место у Китая. Спортсмены завоевали 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Последней в тройке лидеров стала Япония с 20 наградами высшей пробы, а также 12 серебряными и 13 бронзовыми.

Принимающая Игры Франция замкнула первую пятёрку. Её спортсмены получили 16 золотых медалей, 26 раз занимали вторые места и 22 раза награждались бронзой.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнётся в 22:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет допустил до участия в Олимпиаде 15 спортсменов из России в пяти видах спорта. Им позволили выступать только в нейтральном статусе и запретили использовать национальную символику. В результате награду на соревнованиях смогли завоевать лишь теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. 4 августа они заняли второе место в парном разряде.