Париж, 11 августа, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Мужчина забрался на Эйфелеву башню за несколько часов до церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом 11 августа сообщил телеканал BFMTV.

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По его данным, нарушителя обнаружили, когда он находился между первым и вторым этажами сооружения, после чего задержали. В это время башня была оцеплена силами полиции. Отмечается, что мотивы его поступка устанавливают.

По данным портала Actu17, нарушителем отказался 33-летний профессиональный альпинист из Британии.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже начнётся в 21:00 по местному времени (22:00 мск) на «Стад де Франс». Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявлял, что вокруг стадиона будут работать около 3 тыс. полицейских.

Как передавало ИА Регнум, в апреле во Франции задержали школьника, который планировал совершить теракт во время Олимпийских игр. По данным правоохранительных органов, он заявил в соцсетях, что собирается умереть как мученик. При обыске у него нашли документ, в котором говорится о верности ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также французские спецслужбы и МВД сообщали о задержаниях и других лиц, предположительно готовивших теракты во время Игр. В частности, они проинформировали о поимке злоумышленника, намеревавшегося совершить теракт во время футбольного матча в Сент-Этьене.