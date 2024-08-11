Лондон, 11 августа, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, изобразил на полицейской будке в Лондоне стаю пираний. Граффити стало седьмой его работой за неделю в анималистическом жанре. Авторство творец подтвердил, опубликовав кадры в своём Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Теперь будка напоминает аквариум. Художник отдал предпочтение сине-голубым тонам и нарисовал рыб на каждой из трёх сторон объекта.

Как передаёт газета Metro, работа Бэнкси отличается от предыдущих шести, последней из которых стала дикая кошка. Прошлые он создал, используя трафарет и чёрную краску. Полицейские пока что не знают, как быть с картиной. Один из них заявил, что участку Лондонского Сити в Ладгейт-Хилл нанесён ущерб.

Некоторые очевидцы утверждают, что ещё в субботу, 10 августа, изображения на будке не было.

Как сообщало 10 августа ИА Регнум, прошлые граффити художника изображали пеликанов, мартышек, слонов, тянущихся друг к другу хоботами, а также горного козла и воющего волка. Никаких комментариев к граффити Бэнкси не дал.

Три их них, по данным «Би-би-си», уже утрачены. Волка, изображённого на спутниковой тарелке, украли люди в масках. Рекламный щит с кошкой сняли якобы по требованию подрядной организации. Слонов закрасили полосами.

В марте его граффити испортили вандалы спустя всего два дня после его появления на стене одного из зданий в Лондоне. Они облили изображение на стене здания белой краской.