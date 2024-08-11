Курск, 11 августа, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Украинская ракета, обломки которой повредили многоэтажный жилой дом в Курске, могла взорваться на подлёте, сообщила 11 августа пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излёте», — отметил один из специалистов отряда на видео, которое распространило МЧС.

Пиротехники завершили обследование пострадавшего жилого дома. Они изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов.

По словам специалистов, из-за близкого к зданию расстояния поражающих элементов в доме выбило окна вместе с рамами.

Ранее корреспондент «Известий» заявил, что упавшие обломки ракеты ВСУ по размерам похожи на снаряд тактического ракетного комплекса «Точка-У». Как написал RT со ссылкой на оперативные службы, попавшая в девятиэтажный жилой дом в Курске ракета Вооружённых сил Украины идентифицирована как «Точка-У».

ИА Регнум сообщало, что в ночь на 11 августа на жилой дом в Курске упали обломки ракеты ВСУ. По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек. Состояние двоих врачи оценивали как тяжёлое. Очевидцы рассказали, что в момент падения обломков ракеты его жильцы спали.

Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что жители пострадавшего дома могут перебраться в пункты временного размещения. Для них власти подготовили места в загородном лагере.