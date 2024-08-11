Берлин, 11 августа, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Германия не может позволить себе продолжать оказывать военную помощь Украине, заявил журналистам премьер-министр Саксонии, член партии Христианско-демократический союз (ХДС) Михаэль Кречмер.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Мы больше не можем выделять средства на вооружение Украины, чтобы это оружие просто израсходовалось впустую», — сказал он в интервью, опубликованном 9 августа изданием RND.

По его словам, ресурсы Германии почти исчерпаны из-за многомиллиардных затрат на финансирование конфликта и поддержку мигрантов. Политик подчеркнул, что он с самого начала выступал против поставок вооружений Киеву и призвал к дипломатическому урегулированию.

«Два года я придерживался чёткого мнения по этому поводу. К сожалению, нужно признать, оно подтвердилось по многим пунктам», — добавил Кречмер.

Политика накачки Украины оружием, чтобы остановить продвижение России, в течение двух лет так и не сработала, подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 августа прокомментировал сообщения СМИ о заходе немецкой бронетехники в приграничные районы Курской области. Он заявил, что в качестве ответа Россия сделает всё, чтобы её танки зашли на площадь Республики, где находится здание Рейхстага в Берлине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что военная поддержка Запада, оказываемая Киеву, не изменит ход СВО. Поставки вооружений на Украину только истощают ресурсы стран, которые на это идут, добавил он.