Москва, 11 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Следователи будут расследовать очередное преступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Белгородской области, сообщил 11 августа Следственный комитет России.

Илья Питалев/РИА Новости

По информации органов исполнительной власти, в результате атаки со стороны украинской армии на город Шебекино в Белгородской области пострадал мирный житель.

«Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары по трём населённым пунктам в Белгородской области. В результате мужчина получил осколочные ранения ноги и предплечья.

Губернатор 11 августа также сообщил о четырёх пострадавших при обстреле ВСУ города Шебекино. Троих из них с осколочными ранениями доставили в областную больницу.

За минувшие сутки ВСУ не менее 46 раз ударили беспилотниками по Белгородской области и совершили по меньшей мере 39 обстрелов.