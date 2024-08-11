Вильнюс, 11 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Литва поставит Украине первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) собственного производства. Об этом 11 августа сообщили в минобороны страны.

IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что первую партию продукции пяти литовских производителей беспилотников поставят во второй половине сентября, сообщило издание Sputnik Литва. Речь идёт о FPV-дронах, которые прошли испытания на Украине в условиях фронтовой обстановки. В министерстве добавили, что испытания организовали для того, чтобы Киев мог выбрать наиболее подходящую продукцию для нужд украинских военных.

В минобороны сообщили, что Литва приобрела у производителей дронов военную продукцию для украинской стороны на сумму в €5 млн. В будущем у них планируется закупить беспилотники уже для собственного использования на сумму до €3 млн.

Как сообщало ИА Регнум, президент Литвы Гитанас Науседа 21 января сообщил о дополнительной передаче Украине бронетехники, боеприпасов и оборудования для борьбы с беспилотниками. Он указал, что Литва является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объёму ВВП страны. В течение 2024–2026 годов Вильнюс планирует оказать Украине военную помощь на €200 млн.

В начале февраля власти Литвы направили Украине очередную партию военной помощи. В неё вошли снаряды к гранатомётам Carl Gustaf и дистанционные взрыватели RISE-1. Количество предметов и их стоимость в литовском минобороны не уточнили.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что группа стран Североатлантического альянса приняла решение поставить Украине миллион беспилотных летательных аппаратов.

В апреле глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что украинские конструкторы якобы получили возможность собирать беспилотные летательные аппараты с дальностью полёта свыше 1 тыс. км.