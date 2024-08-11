Москва, 11 августа, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный 11 августа в первом после полученного ранения интервью рассказал, что в момент удара украинских формирований по его автомобилю он отчаянно хотел жить.

Валерий Мельников/РИА Новости Евгений Поддубный

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине стреляли, помню, что отчаянно хотел жить», — сказал он. Фрагмент интервью с военкором опубликовал журналист Евгений Попов в Telegram-канале.

На фоне слов Поддубного слышен звук кардиомонитора реанимации.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа FPV-дрон украинской армии нанёс удар по автомобилю Поддубного в Курской области, в результате чего корреспондент получил серьёзные ожоги и осколочные ранения. Военкор смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель, который помог ему. Затем другой водитель довёз Поддубного в промежуточный пункт оказания помощи и его госпитализировали в областную больницу.

На следующий день Поддубного доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского, а 10 августа стало известно, что состояние журналиста продолжает оставаться тяжёлым, но стабильным. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности.

Организация Объединённых Наций в ночь на 8 августа заявила об обеспокоенности в связи с ранением кореспондента. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация жёстко осуждает нападения на представителей СМИ.

Международная федерация журналистов позднее выразила беспокойство по поводу ранения Поддубного при атаке ВСУ. В федерации уточнили, что с начала конфликта на Украине пострадали или погибли слишком много сотрудников СМИ.