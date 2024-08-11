Москва, 11 августа, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Электромонтажники в России получают самые высокие зарплаты среди рабочих, так как это наиболее востребованная профессия. Об этом сообщила журналистам директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа. ру» Елена Артемьева.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники — 103,4 тыс. рублей», — процитировали её 11 августа «Известия».

На втором месте по этому показателю находятся комплектовщики, они в среднем зарабатывают 86,6 тыс. рублей в месяц. Третье место в этом рейтинге у слесарей, у них зарплата около 85,4 тыс. рублей.

Далее по доходам среди рабочих профессий идут электрики (средняя зарплата 71,1 тыс. рублей в месяц), грузчики (52 тыс. рублей) и газовщики (48,7 тыс. рублей).

Как сообщало ИА Регнум, по данным компании HeadHunter на август, самая низкая зарплата в России у уборщиков и дворников. Они в среднем получают соответственно 32,6 тыс. и 37,3 тыс. рублей в месяц. Также низкие доходы у учителей (41,9 тыс. рублей), психологов (45,6 тыс. рублей) и охранников (47,3 тыс. рублей).

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что власти продолжат работать над дальнейшим повышением зарплаты работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также для них разработают новые меры социальной поддержки, в том числе для решения жилищных вопросов.

Минэкономразвития России в мае спрогнозировало, что средняя зарплата в стране к 2027 году превысит 100 тыс. рублей. Ожидается, что этого результата получится добиться в случае базового и консервативного сценариев развития событий.