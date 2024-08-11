Париж, 11 августа, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Представитель Бахрейна Ахмед Тажудинов, ранее представлявший сборную России, назвал победу на Олимпийских играх главной целью при смене гражданства.

Wu Wei/Global Look Press Ахмед Тажудинов

«Можно так сказать», — процитировал его телеканал «Матч ТВ».

11 августа спортсмен завоевал золото на турнире по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Эмоции от победы, по его словам, стали самыми счастливыми в жизни.

21-летний Тажудинов начал выступать за сборную Бахрейна с осени 2022 года. Он является чемпионом мира и победителем Азиатских игр 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, россияне выступили в нейтральном статусе, завоевав на Играх лишь одну медаль. Серебром в парном разряде 4 августа наградили теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Участие в церемонии закрытия Олимпиады ни один из них не примет, так как все уже покинули Париж.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Мероприятие начнётся в 20:00 мск.