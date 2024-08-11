Токио, 11 августа, 2024, 18:49 — ИА Регнум. В Японии из-за сильного тропического шторма «Мария» отменили более 80 авиарейсов. Об этом 11 августа сообщил телеканал телеканал NHK.

NASA Earth/Global Look Press

Так, авиакомпания Japan Airlines отменила в общей сложности 78 рейсов, многие из которых соединяют северо-восточный регион Тохоку с Токио и Осакой. All Nippon Airways отменила восемь рейсов, в том числе между Осакой и Аомори. Авиакомпании также предупредили, что приближающийся тайфун может повлиять на количество рейсов, вылетающих из региона Тохоку и прибывающих в него.

Телеканал указал, что тропический шторм нарушил работу не только воздушного, но и железнодорожного и автомобильного транспорта. Восточно-японская железнодорожная компания сообщила, что задержки или отмены возможны на линиях Тохоку ― Синкансэн, Ямагата ― Синкансэн и Акита ― Синкансэн. В организации также рассказали, что уже приняли решение приостановить движение поездов на некоторых участках местных линий на весь день 12 августа. Не исключены новые сбои в работе.

В компании East Nippon Expressway Company заявили о высокой вероятности того, что некоторые участки скоростных автомагистралей Тохоку и Джобан будут закрыты с вечера 11 августа из-за сильных дождей, которые, как ожидается, принесёт шторм.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 июля тайфун «Гаеми» достиг побережья восточной китайской провинции Фуцзянь, после чего ослаб до тропического шторма и продолжил продвигаться вглубь материка в северо-западном направлении. Скорость движения стихии составляла 20 км/час.

В зоне бедствия из-за разгула стихии оказались более 628 тыс. человек. Власти заблаговременно эвакуировали из зоны бедствия 150 тыс. жителей. Также в провинции приостановили несколько десятков паромных маршрутов, отменили около 100 авиарейсов, по всем направлениям прекратили движение поездов.

Тропический шторм «Дебби» 5 августа приблизился к побережью американского штата Флорида. Он уже усилился до урагана. В некоторых районах Флориды и штата Южная Каролина объявили штормовое предупреждение. Максимальная скорость ветра достигала 33 м/с.