Улан-Удэ, 11 августа, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В Бурятии электроснабжение восстановили всем потребителям в 156 населённых пунктах. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального правительства.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Электроснабжение всем потребителям восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА Регнум, более 126 тыс. жителей в южных районах Бурятии остались без электричества из-за срабатывания противоаварийной автоматики. По словам главы региона Алексея Цыденова, сбой произошёл при отключении высоковольтной линии Иркутской электросетевой компании.