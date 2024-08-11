Южноукраинск, Украина, 11 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. На Украине в Николаевской области 11 августа начался пожар в районе одного из предприятий, сообщило в Telegram-канале издание «Страна. ua».

Nina Liashonok/Global Look Press

Клубы чёрного дыма поднимались в посёлке Константиновка рядом с Южноукраинском. Очевидцы утверждали, что в районе пожара располагается Константиновский элеватор.

Подробности произошедшего не приводились.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля украинские СМИ сообщали о масштабном пожаре в Николаеве. Что именно загорелось, не уточнялось. Однако очевидцы утверждали о возгорании в поле на открытой местности. По их словам, совсем рядом располагалась заправочная станция.

23 июля масштабный пожар на открытой местности площадью 30 гектаров полыхал в Николаевской области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям страны сообщили, что тушение осложнялось из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности.