Киев, 11 августа, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило 11 августа издание «Украина. ру».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Сумах взрывы», — говорится в сообщении.

По данные официального ресурса для оповещения населения Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам в Сумах.

Украинские СМИ также писали о взрывах в Киеве, в Харькове и в Полтавской области на фоне воздушной тревоги.

Ранее, 11 августа, Министерство обороны России проинформировало, что российские военные в течение суток поразили резервы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. За минувшие сутки ВС России пресекли попытки мобильных групп ВСУ на бронетехнике прорваться вглубь российской территории в районах населённых пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь.