Нальчик, 11 августа, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии спасли туриста из Белоруссии, которому стало плохо в горах. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Petrov Sergey/Global Look Press

«На горе Джангикош (высота 3,2 тыс. м) участнику туристской группы стало плохо. Зарегистрированная группа из семи человек проходила по турмаршруту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели выдвинулись на место на вертолёте Ми-8. 34-летнего белорусского туриста эвакуировали в Нальчик и передали бригаде скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля группа туристов, в составе которой были десять подростков в возрасте от 14 до 17 лет и двое взрослых, заблудилась в Алагирском районе Северной Осетии во время похода. Тургруппа вышла на маршрут, перед этим зарегистрировавшись в МЧС. Позднее спасатели добрались до запросивших помощь людей.