Москва, 11 августа, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Российский спортсмен, общественный деятель и политик Асламбек Аслаханов умер на 83-м году жизни. Об этом 11 августа сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

TASS Host Photo Agency/Global Look Press Асламбек Аслаханов

«Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром», ― процитировал «Коммерсантъ».

Глава федерации добавил, что Аслаханов всю свою жизнь посвятил служению Родине и был патриотом не на словах, а на деле. Он добавил, что общественный деятель всегда боролся с несправедливостью — как в жизни, так и в спорте, он также сделал многое для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта.

В разные годы Асламбек Аслаханов был сенатором в Совфеде от Омской области (2008–2012 гг) и депутатом Госдумы от Чечни (2000–2003 гг), а также председателем комитета Верховного Совета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

С августа 2003 года был советником президента России Владимира Путина по вопросам Северо-Кавказского региона. В 2004 году во время теракта в Беслане он получил полномочия на переговоры с террористами, однако прибыл в Северную Осетию уже после начала штурма школы.

Аслаханов также был заслуженным мастером спорта по самбо, вольной, классической борьбе и дзюдо, был четырехкратным чемпионом мира среди ветеранов. У него свыше 100 государственных, ведомственных, региональных и международных наград. В их числе ордена «За заслуги перед Отечеством», Дружбы и Почёта.