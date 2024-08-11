Вашингтон, 11 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. США предложили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро отказаться от поста главы государства, пообещав снять с него обвинения в наркотерроризме, сообщила 11 августа газета The Wall Street Journal.

Hugoshi Николас Мадуро

Издание ссылается на трёх людей, которые располагают информацией о переговорах между Вашингтоном и Каракасом. По их данным, Мадуро и его соратникам предложили амнистию. Они сообщили также, что в Белом доме якобы располагают доказательствами того, что выборы в Венесуэле прошли нечестно и Мадуро проиграл.

Источники газеты также сообщили, что Вашингтон делал Мадуро аналогичное предложение ещё в 2023 году на переговорах в Дохе, но лидер Боливарианской Республики отказался от сделки.

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. Избирательная комиссия республики объявила о победе Мадуро. Конгресс США выступил с заявлением, обвиняя его в фальсификации результатов выборов и требуя отставки. Аналогичное требование высказал Евросоюз.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта 2020 года минюст США заочно предъявил Мадуро обвинение в причастности к наркотерроризму. Также обвинения были предъявлены председателю Конституционной ассамблеи республики Дьосдадо Кабельо, экс-главе военной разведки Уго Карвахалю, отставному генерал-майору армии Кливеру Антонио Алькалу Кордонесу и бывшим лидерам группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» Лусиано Марине Аранго и Сеуксису Паусиасу Эрнандесу Соларте. Власти США заявили об аресте их активов и объявили венесуэльских деятелей в розыск.

Мадуро отверг эти обвинения, подчеркнув, что Венесуэла удерживает рекордные показатели по борьбе с незаконным оборотом наркотиков за последние 15 лет. Глава правительства республики Хорхе Арреаса со своей стороны заявил, что таким способам Вашингтон хочет устроить в стране новый государственный переворот.