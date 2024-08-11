Москва, 11 августа, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Пожарные спасли инвалида из горящей квартиры на юго-западе Москвы. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба МЧС.

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«По автолестнице из горящей квартиры сотрудники МЧС России спасли инвалида, его переместили на балкон соседней квартиры. После ликвидации пожара мужчину вывели на улицу и передали врачам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из подъезда самостоятельно вышли 13 жильцов.

В ведомстве рассказали, что пожар вспыхнул на 14-м этаже жилого дома, горели личные вещи в квартире. Пожар потушили на площади 20 кв. м, в ликвидации огня принимали участие 27 сотрудников и семь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля из общежития Московского государственного университета на проспекте Вернадского эвакуировали находившихся в здании людей. В оперативных службах отметили, что пожар вспыхнул на девятом этаже здания дома студента МГУ на проспекте Вернадского.