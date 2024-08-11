Санкт-Петербург, 11 августа, 2024, 16:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончалась легендарная спортсменка ― чемпионка Олимпийских игр в толкании ядра 1952 года в Хельсинки Галина Зыбина. Об этом 11 августа сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Галина Зыбина на Олимпийских играх 1952 года

«Ленинградский-петербургский спорт осиротел… В субботу вечером не стало одной из первых советских олимпийских чемпионок, заслуженного мастера спорта СССР, жителя блокадного Ленинграда Галины Ивановны Зыбиной», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ей было 93 года. Причины смерти не уточняются.

В комитете отметили, что Зыбина была настоящим патриотом своей страны и своего города. В конце июня она передала в дар Государственному музею спорта Санкт-Петербурга свои спортивные награды и личные вещи. В середине июля в музее открыли персональный стенд олимпийской чемпионки.

Галина Зыбина родилась 22 января 1931 года в Ленинграде. Регулярно лёгкой атлетикой она начала заниматься с февраля 1946 года. В начале 1950-х годов она также стала выступать в толкании ядра. В этой дисциплине она стала олимпийской чемпионкой 1952 года в Хельсинки, серебряным призёром ОИ-1956 в Мельбурна (Австралия), бронзовым призёром ОИ-1964 в японском Токио, чемпионкой Европы 1954 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 1962 года.

Также спортсменка установила восемь мировых рекордов и четыре рекорда СССР, по формальным причинам не зарегистрированные как мировые (1952–1956 годы). Первой в мире толкнула ядро дальше 16 метров (1953 год). Бронзовый призёр ЧЕ-1950 в метании копья, на чемпионате Европы в 1954 году завоевала бронзовую медаль в метании диска. Является шестикратной чемпионкой СССР в толкании ядра (1952–1955 годы) и метании копья (1952, 1957 год).