Курск, 11 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Проживающий в деревне Журавли Курской области Юрий Ведрашко отвёз во Льгов и передал военной полиции бойца украинских формирований, который изъявил желание сдаться в плен. Об этом 11 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Павел Лисицын/РИА Новости

На опубликованной в Telegram-канале врио главы региона видеозаписи Ведрашко рассказал, что сидел возле своего дома, когда к нему подошёл незнакомый мужчина и попросил воды.

Житель деревни добавил, что незнакомец признался, что является бойцом украинских формирований, и рассказал, что их бронетранспортёр попал под огонь российских военных и съехал в канаву, после чего командир велел всем вылезать из машины и бежать.

«Ну он увидел, что у него большие кусты рядом — он автомат бросил, бронежилет бросил и утёк. Вышел в деревне утром», — сказал Ведрашко.

Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) также заявил, что его насильно мобилизовали и направили в зону боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа пленный военнослужащий Алексей Пашкин рассказал, что не задумываясь сдался в российский плен в первом бою, когда ему предложили. По словам Пашкина, его отправили на линию боевого соприкосновения даже без прохождения курса молодого бойца.

Сдавший в плен украинский боец Виталий Поплавский сообщил, что воюющие на стороне ВСУ наёмники из Колумбии отправили его с сослуживцами на позицию и бросили там без еды и воды. После этого украинские военные сдались в плен при первой возможности.

Ещё один пленный боец ВСУ Дмитрий Курков позднее в этот же день рассказал, что командование отправило его с товарищами занимать позицию, сказав, что там никого нет. Однако на позиции оказались российские военные, открывшие огонь по противнику. После этого украинские бойцы решили сдаться в плен и спустились в подвал к солдатам ВС России, однако затем их попытались убить свои, запуская дроны по объекту.