Курск, 11 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Обломки сбитой украинской ракеты упали на девятиэтажный дом в Железнодорожном округе Курска, когда жильцы легли спать. Об этом рассказали журналистам очевидцы.

Владимир Гердо/ТАСС

«Долбануло так, что мы подскочили. <…> Стёкла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― всё отвалилось. Мы сразу поднялись и выбежали. Мы вышли ― всё в дыму, просто ужас», ― процитировали «Известия» одну из местных жительниц.

Другая свидетельница происшествия сравнила удар с сильной волной. По информации издания, после падения ракеты сгорели не менее трёх машин во дворе. В здании пожара не было. На место оперативно прибыли спасатели и быстро потушили огонь. При обследовании территории были обнаружены осколки ракеты, эксперты установят, чем ВСУ нанесли удар.

«Оперативно-следственные службы приступили к обследованию места происшествия», — сообщил журналистам мэр города Игорь Куцак.

Как сообщало ИА Регнум, обломки ракеты упали на дом в Курске в ночь на 11 августа. Пострадали остекление и балконы. Несущие конструкции не получили повреждений. Врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что ранения получили 15 жителей, им оказывают медицинскую помощь.

Глава региона также заявил, что украинские спецслужбы распространяют ложную информацию, будто в Курске началась паника. Он подчеркнул, что власти контролируют ситуацию в городе.

Жильцам пострадавшего дома предложили перебраться в пункты временного размещения. Для них подготовили места в загородном лагере.