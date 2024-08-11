Улан-Удэ, 11 августа, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Более 126 тыс. жителей в южных районах Бурятии остались без электричества из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Об этом сообщил 11 августа глава региона Алексей Цыденов.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«В 19:54 (14:54 мск) от оперативного дежурного «Бурятэнерго» поступило сообщение о том, что по южной части Бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика <…>. Под отключением 156 населённых пунктов, 126 917 человек», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, сбой произошёл при отключении высоковольтной линии Иркутской электросетевой компании.

Как сообщало ИА Регнум, после срабатывания аварийной защиты на Ростовской атомной электростанции 16 июля Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный район, Центр и Александровка. Отключение энергоблока № 1 Ростовской АЭС не нарушило безопасную работу объекта. Радиационный фон на станции и в районе её расположения не изменялся.