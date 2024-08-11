Москва, 11 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Появилось видео ДТП с машиной каршеринга в Москве, которое устроил подросток. Кадры опубликовала пресс-служба Следственного комитета 11 августа.

Прокуратура Москвы

На них видно, как ночью автомобиль едет по улице на большой скорости, а затем резко сворачивает и врезается в стену дома.

«В результате инцидента с автомобилем на юго-западе Москвы один подросток скончался. Несовершеннолетние водитель и пассажиры также получили травмы и госпитализированы в медицинские учреждения города», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа группа подростков на автомобиле врезалась в жилой дом на Южнобутовской улице в Москве. По данным Telegram-канала «112», они купили ворованный аккаунт каршерингового сервиса, после чего решили прокатиться по югу столицы.

Юный водитель не справился с управлением и врезался в фасад здания. Сидевший на пассажирском сидении парень 2009 года рождения погиб на месте. Виновник аварии с места происшествия скрылся, но позднее был задержан. Возбуждено уголовное дело.