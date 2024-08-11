Гамбург, Германия, 11 августа, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Через пять лет Германии грозит прямое военное противостояние России, к которому Берлин должен начать готовиться уже сейчас. Такое мнение в беседе с Welt высказал командующий Вооружёнными силами Германии в Гамбурге Михаэль Гисс.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Сегодня в Германии мы всё еще далеки от восприятия внешней угрозы <…>Но мои внутренние часы солдата тикают и подсказывают мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе», — заявил военный.

Он отметил, что сейчас командование бундесвера в регионах вместе с министерствами и органами власти на местах разрабатывают необходимые меры на случай конфликта.

«Мы исходим из того, что Россия может испытать НАТО примерно через пять лет, применив обычные силы», ― добавил он.

Гисс отметил, что в гипотетическом конфликте России с НАТО Германия сыграет ключевую роль из-за своего положения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне с Россией. Непременным условием повышения боеспособности армии страны он назвал возвращение воинской повинности. Писториус подчеркнул, что центральное значение имеют кадры, техника и финансы.

Немецкая газета Bild 6 июня сообщила, что в Германии разработали действия для населения на случай военного конфликта с Россией. Планом под названием «Рамочная директива по общей обороне» предусмотрена переброска войск НАТО на восточный фланг, эвакуация ряда регионов, переход компаний к производству товаров, предназначенных для оборонных целей, подготовка больниц к наплыву большого количества пациентов, засекреченное размещение продуктов на специальных складах.

30 июля обозреватель Драголюб Боснич в статье для InfoBRICS сообщил, что Евросоюз под предводительством Германии готовится вступить в вооружённый конфликт с Россией. По его словам, ФРГ готовится разместить 800 тыс. военнослужащих НАТО для противодействия «российской угрозе» в Восточной Европе. Боснич подчеркнул, что это не оставит России иного выбора, кроме как в десятый раз продемонстрировать свою разрушительную мощь и наконец показать Европе, где её место — «на коленях, умоляя о пощаде».

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу, а полномасштабный конфликт между ними поставит мир на грань третьей мировой войны.

В Кремле не раз подчёркивали, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из западных стран, а в ходе спецоперации на Украине Москва защищает свои интересы.