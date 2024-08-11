Москва, 11 августа, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Предприятия в Москве за июнь и июль выпустили почти 800 т мороженого, что составило более 2,5 млн единиц продукта. Об этом 11 августа сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Часть из него экспортируется. В этом году самым востребованным мороженое стало в Китае, Узбекистане, Белоруссии, Монголии и Киргизии. Кроме того, ежегодно заводы представляют новые сочетания и уникальные технологические решения, например мороженое с пониженным содержанием жира, без сахара, веганское и даже обогащенное витаминами и кальцием», — процитировал его официальный портал мэра.

Самыми популярными видами у москвичей оставались эскимо и вафельный стаканчик со вкусами «волшебные леденцы», «белый бархат», «велюр», ваниль, банан-клубника, шоколад и миндаль-фисташки. Пользовалось спросом мороженое в упаковках по 1000 и 500 мл: пралине, миндально-фисташковое, сливки с печеньем, «бейсбольный орешек» и другие вкусы.

Один из столичных производителей на заказ выпустил сорбеты из свежего щавеля и манго с перцем чили, а также пломбир с беконом. Директор компании Артур Фахрутдинов отметил, что предприятие будет продолжать эксперименты с необычными сочетаниями.

Для поклонников сложных текстур в столице выпускают джелато — особый вид сорбета, который готовится по итальянской рецептуре. За счёт меньшего содержания воздуха и сокращения процента жирности оно отличается от промышленного продукта нежной структурой и глубоким вкусом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за первые пять месяцев 2024 года оборот текстильных изделий и одежды от столичных производителей по сравнению с показателем прошлого года вырос на 47,9%, до 80,9 млрд рублей. При этом около 79% оборота обеспечили столичные производители одежды, сумевшие нарастить выручку на 42%. Текстильные компании заняли 21% оборота, увеличив его на 74%.