Москва, 11 августа, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Неэффективно используемый участок площадью 7,84 га в районе Тропарёво-Никулино на западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 11 августа сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Участок находится на пересечении улиц Тропарёвской и Никулинской. По проекту здесь планируется строительство образовательного комплекса площадью 48 тыс. квадратных метров. <…> В итоге будет создано около 280 рабочих мест», — процитировал его официальный портал мэра.

Территория находится недалеко от станций метро «Озерная» и «Юго-Западная». Сейчас её занимают офисы, автомойки и другие устаревшие объекты.

На участке возведут образовательный комплекс, состоящий из школы на 1,5 тыс. учащихся и детсада на 1 тыс. воспитанников, отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман. Территорию вокруг благоустроят и проложат новые дороги.

Как сообщало ИА Регнум, по программе КРТ в Можайском районе построят жилой комплекс для переселения по реновации. Общая площадь построенного жилья превысит 83 тыс. кв. м. На первых этажах домов будут магазины и другие объекты бытового обслуживания.

В июле Ефимов сообщил, что на западе столицы началась реорганизация пяти участков по программе КРТ. Участки находятся в районах Тропарёво-Никулино, Солнцево, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Кунцево. Общая площадь проектов составит 39 га.

Отмечается, что в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.