Париж, 11 августа, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев перенёс остановку сердца, когда праздновал победу своего подопечного Хасанбоя Дусматова на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

AP/TASS

В материале от 10 августа отмечалось, что инцидент произошёл в четверг, 8 августа, в зоне разминки. На помощь Киличеву пришли врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис, у которого с собой был дефибриллятор.

«Тренеры сборной Казахстана праздновали в зоне разминки, как вдруг мы услышали крики и просьбы позвать врача. Первым туда прибежал Хардж. Я оказался рядом примерно через 30 секунд после него с сумкой для оказания неотложной помощи, которую мы носим с собой», — цитировались слова Лиллиса.

К тому моменту первый медик уже начал проводить сердечно‑лёгочную реанимацию. Лиллис открыл сумку, вытащил дефибриллятор, оперативно прикрепил электроды. Проанализировав сердечный ритм узбекского тренера, аппарат рекомендовал использовать разряд, поэтому врачи попросили всех отойти и приступили к реанимационным действиям.

По словам физиотерапевта, Киличев пришёл в себя спустя 20–30 секунд, всё это время Хардж продолжал делать ему искусственное дыхание.

После прибывшая на поле медицинская бригада доставила наставника национальной сборной в больницу. Сингх и Лиллис заявили, что планируют навестить Киличева, состояние тренера оценивается как стабильное, утверждалось в статье.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионка Франции легкоатлетка Алессия Зарбо 9 августа потеряла сознание в финале забега на 10 000 м на Олимпиаде. Как писала газета Le Figaro, со стадиона её унесли на носилках. Сами соревнования прерваны не были.

Днём ранее легкоатлет из Эфиопии Ламеха Гирма упал во время финального забега с препятствиями на Олимпийских играх в Париже, после чего потерял сознание. Спортсмен должен был пробежать дистанцию в 3000 м, но споткнулся на предпоследнем барьере за 200 м до финиша.