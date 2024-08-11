Тегеран, 11 августа, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Президент Ирана Масуд Пезешкиан представил в парламенте страны список новых членов иранского правительства, в котором значатся только два человека из прошлого кабинета министров. Об этом 11 августа сообщило агентство Tasnim.

ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС Президент Ирана Масуд Пезешкиан

В опубликованном списке из членов предыдущего правительства названы только глава министерства информации Исмаил Хатиб и министр юстиции Амин Хосейн Рахими.

На пост главы МИД Пезешкиан предложил секретаря стратегического совета страны по международным отношениям Аббаса Арагчи, на пост главы минэкономики — бывшего главу Центробанка Абд-оль Насера Хеммати, на пост главы минздрава — Мохаммада Резу Зафарканди, на пост главы МВД — Эскандару Момени, на пост министра энергетики — Аббасу Алиабади и ещё ряд кандидатур на остальные должности.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Пезешкиан одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана. За него проголосовали свыше 16 млн избирателей (53,6%). В первом туре досрочных выборов президента Ирана кандидаты не смогли преодолеть необходимый для победы порог в 50% голосов, так как явка избирателей составила только 40%.

Внеочередные выборы президента объявили после гибели 19 мая иранского лидера Эбрахима Раиси. Вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение. Похороны Раиси прошли 23 мая в Мешхеде.

Пезешкиан 5 августа на встрече с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу назвал развитие отношений Тегерана с Москвой одним из приоритетов иранской внешней политики. По его словам, общая позиция и сотрудничество двух государств в сфере продвижения многополярного мира способствуют дальнейшему укреплению глобальной безопасности и мира.