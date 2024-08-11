Санкт-Петербург, 11 августа, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Чемпионка Олимпиады в толкании ядра 1952 года в Хельсинки и жительница блокадного Ленинграда Галина Зыбина скончалась на 94-м году жизни. Об этом 11 августа сообщили в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Шандрин Виктор/ТАСС Галина Зыбина

Она ушла из жизни в субботу вечером, 10 августа.

«Галина Ивановна в детстве пережила блокаду. Была награждена медалью «За оборону Ленинграда». В историю она вошла как одна из первых олимпийских чемпионок нашей страны», — указано в Telegram-канале комитета.

Отмечалось, что Зыбина активно участвовала в жизни города, рассказывая молодёжи о событиях блокады. Она воспитывала в юных спортсменах преданность России и идеалам олимпийского движения.

О времени и месте прощания с чемпионкой сообщат дополнительно.

Помимо золотой олимпийской медали, на счету Зыбиной серебро Игр 1956 года в Австралии и бронза соревнований 1964 года в Японии. Она установила 13 рекордов страны и в СССР была многократной чемпионкой в метании копья. В 1952 году женщину удостоили звания заслуженного мастера спорта Советского Союза. В 1969 году она завершила карьеру и работала тренером.