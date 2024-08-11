Пекин, 11 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Операция вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российскую территорию разрабатывалась при участии стран Североатлантического альянса. Об этом 11 августа сообщила китайская газета The Asia Times (АТ).

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«Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — говорится в материале.

Издание отметило, что на сегодняшний день способность альянса обеспечивать безопасность стран-участниц ослаблена. Авторы статьи указали, что потенциальные возможности НАТО противостоять российской армии в прямом военном конфликте истощены, поэтому операция ВСУ в Курской области может быть одним из способов противодействия России и её ослабления.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ дважды пытались атаковать Курскую область 6 августа. Утром 300 боевиков ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин, предприняли попытку прорыва границы с Россией. Вторую попытку ВСУ предприняли вечером того же дня. Российские военные отразили обе атаки.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинских военных масштабной провокацией. Он подчеркнул, что войска киевского режима обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 7 августа заявила, что американские власти рассматривают «вылазку» ВСУ на российскую территорию как самостоятельное решение Киева.

Журналист британской газеты The Times Майкл Кларк считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский атакой украинской армии на Курскую область делает отчаянную попытку спасти Киев от неминуемого поражения. По его словам, Киев готов жертвовать ценными бойцами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление.