Москва, 11 августа, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Отсутствие сборной РФ на Олимпийских играх 2024 года в Париже негативно скажется на российском спорте, заявила журналистам трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Виктор Иванов/ТАСС

«Человек показывает лучший результат не на тренировках, а на соревнованиях. У нас потеряны ориентиры и методики», — процитировало её 11 августа издание KP.RU.

Роднина добавила, что на Олимпиадах также происходит обмен информацией, который помогает понять, как развивается тот или иной вид спорта, меняются его тенденции и правила. При этом депутат подчеркнула, что о деградации российского спорта речи не идёт.

Как сообщало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет допустил до участия в ОИ-2024 15 спортсменов из России в пяти видах спорта. Им позволили выступать только в нейтральном статусе и запретили использовать национальную символику. Её в том числе не разрешают приносить на матчи болельщикам.

Представляющих Россию спортсменов не допустили до участия в церемонии открытия Игр. Завоёванные ими медали не учитывают ни в одной из официальных турнирных таблиц. Кроме того, спортсменам из РФ не позволят присутствовать на закрытии Игр.

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ранее заявил, что не видит ничего плохого в решении ряда атлетов из РФ участвовать в Олимпиаде в Париже. Он напомнил про схожие условия, которые были во время ОИ в Пекине в 2022 году, но тогда на российских спортсменов не критиковали, как сейчас.