Париж, 11 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Голландская бегунья Сифан Хассан эфиопского происхождения установила на Олимпиаде в Париже новый рекорд, выиграв медали на трёх длинных дистанциях. В воскресенье, 11 августа, она победила на марафоне.

Virginia Mayo/AP/TASS Сифан Хассан

Спортсменка обновила олимпийский рекорд, пробежав марафон (42,195 км) за 2 часа 22 минуты и 55 секунд. На Олимпийских играх у Хассан это уже третья золотая медаль: первые две она выиграла на ОИ в Токио в 2020 году, прибежав первой на дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. м. Это первый в истории ОИ случай, когда у одной бегуньи есть три золотых медали на длинных дистанциях.

Ещё одна уникальность Хассан в том, что она взяла три медали на длинных дистанциях в пределах одной Олимпиады. На ОИ в Париже у неё третье место на дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. метров и золото — на сегодняшнем марафоне.

Победа на дистанции 42,195 км досталась ей нелегко: Хассан прорвалась к финишу в последние минуты забега. Первой шла действующая чемпионка Тигист Ассефа из Эфиопии. Когда до финиша оставались считаные секунды, Хассан вырвалась вперёд.

Предыдущий мировой рекорд в марафоне в прошлом году установила Ассефа. На забеге в Берлине 24 сентября она преодолела марафонскую дистанцию за два часа 11 минут 53 секунды, побив рекорд 2019 года.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 10 августа, на Олимпиаде в Париже кениец Элиуд Кипчоге впервые в истории остался без медали в марафонском беге. Он сошёл с дистанции после 30 км. Марафон в мужском зачёте выиграл эфиоп Тамират Тола, пробежав его за два часа шесть минут 26 секунд, побив олимпийский рекорд 2008 года.