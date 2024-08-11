Москва, 11 августа, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» Вооружённых сил России уничтожил колонну бронированной техники украинских сил в приграничном районе Курской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В результате были уничтожены пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Министерство уточнило, что данные о месте, где находится вражеская колонна, получили с помощью разведывательного беспилотника, после чего по ней отработал расчёт «Торнадо».

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Российские подразделения пресекли попытки противника прорваться вглубь территории региона. 10 августа Минобороны РФ сообщило, что потери украинских формирований с начала боёв в приграничье достигли 1120 военных и 140 единиц техники.

Росгвардия 11 августа сообщила о нанесении удара с помощью беспилотника по скоплению украинских военных и бронетехники в Суджанском районе Курской области. Потери ВСУ составили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и свыше 30 бойцов. Минобороны РФ заявило, что вертолёты Ка-52 российской армии нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной техники ВСУ. Пилоты успешно уничтожили все цели, которые им указали.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в тот же день сообщил, что российские бойцы пресекли попытки украинских диверсантов пробраться на территорию Беловского района. Бойцы РФ стабилизировали ситуацию, подчеркнул он.