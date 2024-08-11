Иглинский район, Башкирия, 11 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Двое детей 12 и 13 лет пошли за грибами 10 августа и заблудились в Иглинском районе Башкирии. На следующий день их нашли охотник с кинологом. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Роман Храмовник/ТАСС

Родители и родственники самостоятельно искали их два часа. Около 11 часов вечера они обратились за помощью к спасателям.

«К поискам были привлечены 87 человек и 22 единицы техники. Это спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники МВД, работники администрации и учителя, волонтёры от организаций «Поиск детей и взрослых», «Лиза Алерт» и «Барс», также для поиска применялись квадрокоптеры», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Поиски продолжались всю ночь. Обнаружить ребят удалось в 11 часов утра 11 августа, всё это время они находились в лесу. Дети насквозь промокли и обессилили. Их доставили в больницу для обследования.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля спасатели обнаружили группу туристов, заблудившуюся во время похода в Северной Осетии. В её составе были десять подростков в возрасте от 14 до 17 лет и двое взрослых. Сотрудники МЧС пополнили запасы питьевой воды группы, после чего руководители отряда решили продолжить движение по запланированному маршруту.

В июне в Свердловской области спустя три дня после пропажи нашли живыми несовершеннолетних брата и сестру. По информации МЧС, 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе со своим дедом и двумя собаками ушли рыбачить на реку Липка. Они заблудились, возвращаясь домой, телефоны оказались разряжены. Детей нашли здоровыми, но истощёнными.