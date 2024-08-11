Москва, 11 августа, 2024, 13:44 — ИА Регнум. По пункту временной дислокации (ПВД) украинских формирований в селе Кияница около границы с Курской областью нанесли удар. Об этом 11 августа рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Удар был в 03:30 (совпадает с мск. — Прим. ред.) утром 11 августа. Прилетело в стороне села Кияница, в стороне бывшего сахарного завода, который под ПВД забрали [украинские] военные», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют завод и стоящую рядом с ним больницу для проведения ротации. По селу проходит трасса Н-07, которая ведёт в Заолешное, Гончаровку и Суджу в Курской области, отметил координатор.

«После прилёта в ту сторону направились вертолёты эвакуации», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 августа Лебедев рассказал, что в месте дислокации ВСУ в городе Краматорске в Донецкой Народной Республике прогремел мощный взрыв. По его словам, взрывом также могло зацепить небольшой склад боеприпасов.

Координатор николаевского подполья 9 августа сообщил, что украинские формирования несут большие потери в ходе нападения на Курскую область. Он уточнил, что на границе с регионом видно много машин скорой помощи и также фиксируется большое количество просьб о сдаче крови.

ВСУ 6 августа предприняли попытку прорыва вглубь Курской области, однако Вооружённые силы России не позволили им этого сделать. С 8 августа из-за атак украинских формирований в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.