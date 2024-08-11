Москва, 11 августа, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Женский батальон ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских формирований «Птахи Мадяра» прибыл в район города Купянска Харьковской области. Об этом 11 августа сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Нам поступила информация, что на купянском направлении замечен женский состав украинского батальона ударных БПЛА «Птахи Мадяра», — сообщил он.

По словам Ганчева, которые привела в своём Telegram-канале областная ВГА, ранее украинский дрон уничтожил трактор жителя села Першотравневое. Как рассказали очевидцы, БПЛА не сразу атаковал трактор — некоторое время перед этим он летал вокруг сельхозтехники.

«Возможно, украинские боевики таким образом «развлекаются» или наёмники из европейских стран, которые тоже сейчас находятся на этом участке фронта», — предположил Ганчев.

Глава администрации уточнил, что своими ударами по мирным жителям Харьковской области киевский режим демонстрирует, что ему нет никакого дела до жителей этого региона.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа стало известно, что командование ВСУ перебросило в район города Кременная в Луганской Народной Республике женское подразделение. Отмечалось, что женщинами заменили на позициях мобилизованных украинских штурмовиков.

В январе бойцы «Ахмата» заметили на кременском направлении на украинских позициях женскую роту. Как рассказал российский военный с позывным Аид, ВСУ завели 111-ю бригаду территориальной обороны на помощь националистическому формированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).