Москва, 11 августа, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ потратили полученные в рамках госконтракта деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Об этом 11 августа сообщила «Газета.Ru».

ITAR-TASS

Фигурантов дела — гендиректора ООО «ГК «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко — обвиняют в отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). В начале апреля Басманный суд Москвы заключил их под стражу.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путём — в качестве оплаты за реализацию контракта, поступили на расчетные счета ООО «ГК «Пикет» и были направлены на приобретение долей в организациях, а также недвижимого имущества», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что компания владеет долями в уставных капиталах пяти организаций (от 25 до 99%), тремя земельными участками общей площадью 7200 кв. м, а также нежилым зданием на 1265,7 кв. м. Суд счёл достаточными основания полагать, что это имущество было приобретено на деньги, добытые преступным путём. Фигурантам продлили срок ареста до 3 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в мае у обвиняемых арестовали счета, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве. Компания ООО «ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей, вырученных от поставок некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих.