Москва, 11 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины распространяют созданную с использованием технологии дипфейк видеозапись с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой про Курскую атомную электростанцию, предупредила пресс-служба МИД РФ.

Илья Питалев/РИА Новости

Внешнеполитическое ведомство отреагировало на ролик, в котором говорится, что Москва якобы готова отдать Киеву Запорожскую АЭС, чтобы снять угрозу с атомной станции под Курском. Министерство подчеркнуло, что Захарова никогда не говорила ничего подобного.

«Это «обращение» — дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга М. В. Захаровой от 18 июля 2024 года», — говорится сообщении, опубликованном МИД 9 августа в Telegram-канале.

Ведомство напомнило, что на этой неделе украинские ресурсы также распространили поддельное видео, на котором выступает якобы врио губернатора Курской области Алексей Смирнов с призывом к мужчинам вступать в ополчение. Правительство региона сразу опровергло это «заявление».

Министерство призывает российских жителей не доверять сомнительным источникам, а узнавать объективную информацию на официальных ресурсах. О реальном положении дел на Курской АЭС можно узнать из официальной ноты МИД, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, отряды ВСУ 6 августа атаковали Курскую область. Российские войска не позволили противнику пробиться вглубь региона. Минобороны 10 августа сообщило, что украинские формирования на этом направлении с начала нападения на приграничные районы потеряли до 1120 бойцов и 140 единиц бронетехники.

Росгвардия 7 августа усилила меры безопасности на Курской АЭС с учётом обострения обстановки в регионе. Ведомство вместе с Минобороны и ФСБ увеличило силы и средства на станции, чтобы противостоять украинским диверсантам.

Представительство РФ при международных организациях в Вене 9 августа сообщило Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на территории Курской АЭС обнаружили обломки ракет. Предположительно, они упали в ходе отражения атаки украинских сил. При этом ударов по территории станции и Курчатову не зафиксировали.