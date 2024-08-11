Москва, 11 августа, 2024, 13:47 — ИА Регнум. С четверга, 15 августа, до конца следующей недели в Москве потеплеет до +22… +25 градусов. Об этом 11 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Ночные температуры будут в диапазоне от 10 до 15 градусов по области и 10–12 в Москве, такой большой суточный ход, сильной жары нет, [значения] около нормы», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, 15 августа в Москве ожидается малооблачная погода, и благодаря этому солнце начнёт прогрев подстилающей поверхности, что сгладит перемещение холодных воздушных масс.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в Москве прошёл мощный дождь с градом, в результате чего в западной части столицы свыше 20% нормы осадков. Московские улицы и дороги заливало водой. Автомобилистам из-за этого посоветовали выбирать пути объезда и пересесть на метро.

Большая часть августа в Москве обещает быть дождливой, ожидаются грозы и сильные осадки, особенно в конце месяца, сообщили 30 июля специалисты. По их словам, в этот период значительно усиливается риск стать жертвой непогоды, в частности — молнии.