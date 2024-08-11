Москва, 11 августа, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое устроил 15-летний подросток возле жилого дома на Южнобутовской улице. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Москвы

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП» (п. б ч. 4 ст. 264 УК РФ).

«Расследование на контроле в прокуратуре», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 15-летний житель Москвы приобрёл ворованный аккаунт каршерингового сервиса, арендовал автомобиль и отправился с друзьями кататься по городу. На Южнобутовской улице водитель не справился с управлением, и машина врезалась в фасад здания. Удар пришёлся на переднюю часть транспортного средства.

На месте погиб находившийся на пассажирском сиденье юноша 2009 года рождения. Остальные трое пассажиров 2008 и 2011 года рождения получили травмы и были госпитализированы. Несовершеннолетний водитель сбежал с места аварии.

Следственный комитет России сообщил, что личность водителя установлена, 15-летнего подростка задержали. Силовики использовали в работе записи с установленных во дворе дома камер видеонаблюдения, кроме того, они опросили очевидцев, назначен ряд экспертиз.