Берлин, 11 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Германия должна готовиться к прямому конфликту с Россией через пять лет. Об этом заявил начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс в интервью изданию Die Welt.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе», — заявил Гисс.

По его словам, готовиться к конфликту должна вся страна, в том числе бизнес и общество.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла рассказала, что более 500 тыс. военных альянса пребывают в состоянии повышенной готовности. Она уточнила, что руководство блока ввело в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времён Холодной войны.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля заявил, что НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с армией России. По его словам, победа Москвы в украинском конфликте приблизит потенциальное столкновение России с НАТО.

Российские официальные лица неоднократно указывали на то, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что у России и альянса нет территориальных претензий друг к другу. Глава государства также отмечал, что полномасштабный конфликт между РФ и альянсом поставит мир на грань третьей мировой войны.