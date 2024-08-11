Курск, 11 августа, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 10 августа пресекли заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио главы подчеркнул, что граница госграница находится под защитой пограничников и военных. Российская армия делает всё необходимое для защиты мирных граждан. Сам он постоянно контактирует с представителями Министерства обороны и силовых структур.

Смирнов напомнил о возможности добровольно покинуть районы и призвал не допускать паники.

Как передавало ИА Регнум, глава Беловского района Николай Волобуев назвал ситуацию там стабильной, но напряжённой. Он призвал жителей не поддаваться панике, а тех, кто уже выехал из района, повременить с возвращением. Волобуев добавил, что администрация Курской области предоставит людям автобусы, и жители по желанию смогут выехать в пункты временного размещения.

11 августа Смирнов поручил Волобуеву ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации и опроверг информацию о панике в областном центре — Курсе.

10 августа российские военные пресекли попытки прорыва мобильных групп украинских формирований в приграничных районах Курской области. Удары наносились по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово. 11 августа расчёт РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронированной техники украинской армии в приграничном районе региона. В результате ликвидированы пять бронеавтомобилей и до 20 военных украинской армии.