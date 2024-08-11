Москва, 11 августа, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который на арендованном автомобиле врезался в дом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СКР.

Прокуратура Москвы

«Водитель транспортного средства установлен, им оказался 15-летний житель Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По факту смертельной аварии следствие возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть»). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, назначили необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа группа подростков на автомобиле каршеринга врезалась в жилой дом на Южнобутовской улице в Москве. По данным Telegram-канала «112», подростки купили ворованный аккаунт каршерингового сервиса, после чего решили прокатиться по югу столицы.

Юный водитель не справился с управлением и врезался в фасад здания. Сидевший на пассажирском сидении парень 2009 года рождения погиб на месте. Ещё троих подростков, в том числе 2008 и 2011 года рождения, доставили в больницы. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.