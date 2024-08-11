Париж, 11 августа, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Вторая боксёрша-трансгендер Линь Юйтин, провалившая гендерный тест, стала чемпионом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. На турнире в весе до 57 кг она представляла Китайский Тайбэй (Тайвань).

AP/TASS Линь Юйтин

Поединок прошёл при полном преимуществе спортсменки. Она победила польскую боксёршу Юлию Шеремету единогласным решением судей.

Бронзовые медали взяли турецкая спортсменка Эсра Йылдыз Кахраман и Нести Петекио из Филиппин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее золото Олимпиады выиграла боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф. Она боролась в категории до 66 кг и единогласным решением судей победила китаянку Ян Лю.

30 июля Международный олимпийский комитет допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Хелиф и Юйтин. По словам директора МОК по коммуникациям Марка Адамса, было установлено, что трансгендеры в данном случае являются женщинами.

На Играх в Париже боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф. Поединок продлился 46 секунд. После этого итальянка бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!»

Сама алжирская боксёрша выступила с призывом и попросила людей воздержаться от травли. По её словам, это имеет серьёзные последствия и может уничтожить человека, его мысли, дух и разум.