Вторая провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на Олимпиаде
Париж, 11 августа, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Вторая боксёрша-трансгендер Линь Юйтин, провалившая гендерный тест, стала чемпионом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. На турнире в весе до 57 кг она представляла Китайский Тайбэй (Тайвань).
Поединок прошёл при полном преимуществе спортсменки. Она победила польскую боксёршу Юлию Шеремету единогласным решением судей.
Бронзовые медали взяли турецкая спортсменка Эсра Йылдыз Кахраман и Нести Петекио из Филиппин.
Как сообщало ИА Регнум, ранее золото Олимпиады выиграла боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф. Она боролась в категории до 66 кг и единогласным решением судей победила китаянку Ян Лю.
30 июля Международный олимпийский комитет допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Хелиф и Юйтин. По словам директора МОК по коммуникациям Марка Адамса, было установлено, что трансгендеры в данном случае являются женщинами.
На Играх в Париже боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф. Поединок продлился 46 секунд. После этого итальянка бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!»
Сама алжирская боксёрша выступила с призывом и попросила людей воздержаться от травли. По её словам, это имеет серьёзные последствия и может уничтожить человека, его мысли, дух и разум.