Москва, 11 августа, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по району железнодорожной станции «Когалымская» в Кременчуге, где находится учебный центр украинских вертолётчиков, сообщил 11 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 0:35 в городе Кременчуг раздался взрыв. Звук шёл от ж/д станции «Кагалымская» <…> рядом со станцией есть бывшая военная часть, с разветвлённой сетью тоннелей. И немного дальше взлетная полоса аэродрома «Большая Кохновка», лётное училище с казармами и тренажером, где обучают пилотировать вертолёты», — написал Лебедев в Telegram-канале.

По данным Подполья, туннели военной части используются для производства беспилотников. На взлетной полосе тренируются не только на вертолётах, но и запускают дроны самолётного типа.

После удара в сторону училища и станции «Кагалымская» направили более десятка машин скорой помощи. К месту также прибыли автомобили с военными номерами.

В 2:22 в том же направлении прогремел ещё один взрыв, уточнил Лебедев.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам ВСУ в Кременчуге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 11 августа, подполье сообщило о серии ударов по Полтаве и Полтавской области. Так, в ночь на 11 августа удар нанесли по базе хранения ракетных и авиационных боеприпасов ВСУ. Взрыв сопровождался сильной детонацией, чувствовалась взрывная волна. В Полтаве также зафиксировали прилёт в направлении железнодорожной станции Супруновка. В том районе располагаются несколько украинских промышленных предприятий, на которых ремонтируют военную технику и производят дроны.

Лебедев 11 августа также сообщил о мощном взрыве в месте дислокации украинских формирований в городе Краматорске (ДНР).