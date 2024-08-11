Китай, 11 августа, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Из-за поломки эскалатора «Волшебный ковёр» на водопаде Дэтянь в Китае погиб турист, ещё 60 человек получили травмы, сообщило 11 августа Центральное телевидение Китая.

Zheng Kaifu/Global Look Press

Инцидент произошёл 10 августа в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. Какая именно произошла поломка, телевидение не сообщило.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, одного человека, который получил серьёзные травмы, госпитализировали. Работу эскалатора остановили.

В округе Дасинь срочно создали рабочую группу по ликвидации последствий ЧП. Причины происшествия выясняются.

На эскалаторе «Волшебный ковёр» туристы поднимаются вверх, чтобы осмотреть водопад Дэтянь и весь живописный горный район.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая в провинции Гуандун на юге Китая обрушилась автострада, ведущая в провинцию Фуцзянь. Длина обвалившегося участка составила 18 метров. В результате 18 машин оказались под обрушившимся дорожным полотном, 19 человек погибли. Из-под завалов оперативно извлекли 31 человека.